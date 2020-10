Amazon avverte gli utenti: 'ordinate i regali di Natale in anticipo, possibili ritardi'

Nel corso della conference call tenuta la scorsa notte a seguito dell’annuncio dei risultati finanziari del Q3 2020, il CFO di Amazon Brian Olsavsky ha lanciato un appello ai clienti in vista del periodo natalizio. Il dirigente infatti ha invitato gli utenti ad effettuare gli ordini dei regali in anticipo rispetto alle tempistiche classiche.

Il consiglio è arrivato in risposta alla domanda giunta da un investitore che ha chiesto delucidazioni sulla gestione delle spedizioni in piena pandemia da parte di Amazon e dei suoi partner di terze parti. Il CFO ha spiegato che la società si sta preparando per le festività natalizie, ma le consegne veloci del Prime potrebbero non essere puntuali. Ciò vuol dire che le persone che intendono affidarsi ad Amazon per fare gli acquisti dei propri legali, dovrebbero evitare corse dell’ultimo minuto come avvenuto negli scorsi anni.

“Sarà un periodo difficile per tutti, e siamo molto tesi. Sappiamo che si tratta di un servizio vantaggioso per i clienti ed anche per le aziende. Indipendentemente dallo schema degli ordini, però, faremo del nostro meglio per fornire il consueto servizio eccellente” ha affermato il dirigente.

Amazon ha affermato comunque che potenzierà il servizio per fare fronte alla domanda. Anche ad inizio anno la società di Jeff Bezos ha dovuto fare fronte alla pandemia, ed è stato costretta anche in Italia a rinviare le consegne dei beni non essenziali.