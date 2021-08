Amazon avvia promozioni su Kindle e Kindle Paperwhite: si tocca il minimo storico!

Amazon continua a proporre tanti dispositivi in sconto in questo periodo: dopo avere visto le offerte su iPhone 12 e modelli precedenti, ora è il momento di vedere le ultimissime promozioni sugli e-reader Kindle e Kindle Paperwhite, di cui una variante nello specifico ha persino toccato il prezzo minimo storico del portale di e-commerce.

Sconti Amazon su Kindle e Kindle Paperwhite

Kindle , ora con luce frontale integrata - Con pubblicità – Nero: 59,99 Euro

, ora con luce frontale integrata - Con pubblicità – Nero: 59,99 Euro Kindle, ora con luce frontale integrata – Bianco: 69,99 Euro

Kindle Paperwhite , resistente all'acqua, schermo ad alta risoluzione da 6", 8 GB, con pubblicità: 99,99 Euro

, resistente all'acqua, schermo ad alta risoluzione da 6", 8 GB, con pubblicità: 99,99 Euro Kindle Paperwhite, resistente all’acqua, schermo ad alta risoluzione da 6", 32 GB - Senza pubblicità: 139,99 Euro

Kindle Paperwhite, resistente all’acqua, schermo ad alta risoluzione da 6", Wi-Fi + connettività cellulare gratuita, 32 GB - Senza pubblicità: 149,99 Euro

Ovviamente, tutti questi prodotti sono venduti e spediti da Amazon e sin dal lancio viene garantita la connessione automatica all’account Amazon direttamente sul dispositivo al suo avvio, facilitando così la configurazione del Kindle e l’accesso al catalogo di e-book acquistabili. Inoltre, la società di Seattle garantisce la possibilità di effettuare il pagamento in una soluzione o in 5 rate mensili Tasso Zero, assieme alla consegna senza costi aggiuntivi anche in un giorno per tutti gli utenti iscritti al programma Prime.

Altre offerte del periodo riguardano invece anche i televisori, di cui abbiamo segnalato due smart TV DVB-T2 a meno di 200 Euro.