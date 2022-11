Amazon si avvicina a Black Friday e Natale: esteso il periodo per i resi

In attesa di scoprire le offerte del Black Friday 2022 di Amazon, il colosso di Seattle ha già silenziosamente esteso il periodo di reso per gli ordini effettuati da ieri 1 novembre 2022.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, Amazon ha inserito nelle schede dei prodotti un'indicazione legata alla nuova politica di reso, che sarà operativa per tutto il periodo delle festività.

Nelle note, viene evidenziato che per il periodo festivo del 2022, gli articoli acquistati tra il 1 Novembre ed il 31 Dicembre possono essere restituiti fino al 31 Gennaio 2023.

Si tratta di una consuetudine, con cui gli utenti Amazon hanno preso familiarità. Ogni anno infatti la società americana è solita estendere il periodo massimo per il reso dei prodotti in occasione delle festività: in questo modo riesce a consentire ai propri clienti di effettuare le restituzioni di regali non graditi o con problemi (è il caso dell'abbigliamento, ad esempio).

Per gli ordini effettuati da ieri quindi si avranno a disposizione ben tre mesi per chiedere il reso, secondo le procedure classiche che tutti gli iscritti ad Amazon conoscono. Occorre però sottolineare che nella nota di Amazon si fa riferimento ai "prodotti restituibili": probabilmente quindi questa estensione abbraccia esclusivamente i prodotti venduti e spediti direttamente dal colosso di Seattle.