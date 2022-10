Amazon, si avvicina il lancio del servizio di internet satellitare Project Kuiper

Nel giorno in cui emergono le indiscrezioni sul possibile spegnimento di Starlink in Ucraina da parte di Elon Musk, giunge la notizia che Amazon sarebbe pronta a lanciare un nuovo set di satelliti per il suo servizio di internet satellitare, che potrebbe debuttare prossimamente.

Secondo quanto spiegato dal colosso degli e-commerce, Amazon lancerà i satelliti all’inizio del prossimo anno. Si tratterà dei satelliti Kuipersat-1 e Kuipersat-2, che saranno schierati con il primo volo del razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance (ULA). Amazon ha inoltre pianificato altri 47 lanci con ULA ed altri 45 con le società Arianespace e Blue Origin. Qualche mese fa, Amazon ha siglato degli accordi per Project Kuiper proprio per il lancio dei satelliti che andranno a comporre la costellazione.

Complessivamente, si tratta di 92 lanci che permetteranno alla compagnia americana di schierare in cielo 3.236 satelliti, che saranno fondamentali per lo sviluppo della rete wireless.

Non è chiaro invece quanto sarà abilitato il servizio a livello mondiale, ma è innegabile indubbio che questa serie di lanci avvicini in maniera importante l’attivazione. E’ chiaro però che la via per raggiungere Starlink sia tutt’altro che breve in quanto si tratta di un servizio ormai collaudato che offre la copertura in 40 paesi e piani per camper ed in mare.