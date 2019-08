Back To School: Sconti e Offerte Amazon su Libri, Zaini e materiale scolastico

In vista del ritorno a scuola, Amazon ha ufficialmente dato il via agli sconti per il Back To School, con un'apposita pagina in cui è possibile accedere rapidamente a tutte le promozioni ed il materiale di cui necessitano gli studenti per affrontare il nuovo anno scolastico.

Innanzitutto, Amazon fino al 31 Agosto 2019, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili, consentirà di ricevere un buono da 5 Euro sull'acquisto dei libri scolastici, aggiungendo al carrello articoli per almeno 20 Euro, come spiegato nella pagina dedicata. E' anche stato predisposto un tool che consente di acquistare rapidamente tutti i testi per la propria classe, scegliendo la classe della propria scuola.

Per quanto riguarda gli zaini scolastici, invece, Amazon consente di sceglierli in base alla scuola e categorie (zainetti per bambini, zaini, trolley, set scuola, astucci e borse per PC).

Dal fronte del materiale scolastico, è disponibile a 5,50 Euro l'astuccio in 24 colori con pastelli colorati Giotto Stilnovo, mentre a 25 Euro può essere acquistata la calcolatrice scientifica Casio, rispetto ai 33,69 Euro di listino. La calcolatrice ha 552 funzioni a doppia alimentazione, e può essere particolarmente utile in tutti gli indirizzi scolastici.

Insomma, l'offerta è davvero molto ampia ed Amazon consente sia ai più piccoli e che più grandi di cominciare con il piede giusto il nuovo anno scolastico, per farsi trovare pronti al ritorno tra i banchi.