Amazon, bastano 16 euro per tornare ai tempi di Space Invaders: l'offerta

Il periodo delle sale giochi è ormai svanito da tempo, lasciando più di qualche lacrimuccia sul viso degli appassionati con un po' di anni sulle spalle. La nostalgia di quei tempi è molta per un certo tipo di utente, quindi sappiamo che un'offerta lanciata di recente da Amazon potrebbe fare gola a più di qualcuno.

Più precisamente, Arcade Game Space Invaders viene ora venduto ad appena 16,69 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può apprendere dalla versione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, precedentemente il costo del prodotto era pari a 20,35 euro. Basta dunque un rapido calcolo per capire che lo sconto è del 18%.

In ogni caso, al netto del possibile risparmio, che in realtà non è poi così elevato a conti fatti, il prezzo finale può sicuramente risultare intrigante per chi vuole tornare, anche solo per un momento, ai tempi di Space Invaders. Infatti, nel caso ve lo stiate chiedendo, il prodotto coinvolto non è altro che un mini cabinato che si può tranquillamente tenere anche con una sola mano: le dimensioni sono di 5,1 x 3,8 x 8,9 cm.

Attenzione però al fatto che alcuni utenti segnalano che, al contrario di quanto si potrebbe intuire dalla confezione di vendita, non c'è il titolo completo giocabile, ma solamente qualche "chicca" nerd. Si tratta dunque di un prodotto da posizionare sulla scrivania per ricordare quei tempi, ma magari prima di procedere all'acquisto leggete per bene le recensioni presenti su Amazon, così comprendere al meglio di cosa si tratta e non avere "sorprese".

Insomma, questa riproduzione in miniatura del cabinato potrebbe farvi sorridere e tornare per un attimo indietro nel tempo. In ogni caso, forse qualcuno preferirebbe non ricordarlo, ma per chi non lo sapesse Space Invaders è originariamente uscito nel lontano 1978, ovvero oltre 40 anni fa.