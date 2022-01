Amazon, la Befana porta gli sconti su iPhone 13 da 128 gigabyte

Dopo aver riportato il nuovo volantino Mediaworld di Gennaio 2022, ci spostiamo su Amazon che in giornata odierna, per celebrare l'arrivo della Befana, propone una serie di sconti molto interessanti su iPhone 13, gli smartphone top di gamma 2021 di Apple che possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Sconti iPhone 13 su Amazon

Nessuna informazione, come avvenuto anche in altre circostanze, sulla data di scadenza delle offerte. Tuttavia, è bene precisare che le stime di spedizione e consegna non sono immediate. La variante azzurra arriverà a casa degli utenti tra il 26 Gennaio ed il 23 Febbraio 2022, mentre quella rosa tra il 31 Gennaio ed il 9 Marzo, lo stesso slot previsto per il colore galassia, mentre se si opta per iPhone 13 PRODUCT RED bisognerà attendere tra il 28 Gennaio ed il 1 Febbraio 2022.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia AppleCare+ al prezzo di listino di Apple. Ovviamente, Amazon consente anche di acquistare, contestualmente agli smartphone, accessori extra come custodie, auricolari o altro.