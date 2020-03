Amazon: ecco quali sono i beni di prima necessità a cui sarà data priorità fino al 5/04

Inizialmente la notizia sembrava riguardare solo gli Stati Uniti, ma secondo quanto riportato da Repubblica la misura sarebbe stata estesa anche all'Europa. Fino al 5 Aprile 2020, Amazon darà priorità ai beni di prima necessità per il rifornimento dei propri magazzini.

In questo modo il colosso di Jeff Bezos spera di recuperare più spazio per i dispositivi medici e prodotti per la casa, oltre che beni come i generi alimentari per cui è stato riportato un aumento esponenziale negli ultimi giorni, a causa delle misure d'isolamento messe in campo dai Governi che hanno spinto sempre più persone ad affidarsi alle piattaforme online per fare la spesa.

Ovviamente ciò non vuol dire che Amazon bloccherà la vendita degli altri prodotti, ma solo che per alcune categorie la disponibilità potrebbe essere inferiore.

Nella lista dei prodotti essenziali stilata dall'e-commerce figurano i prodotti per la salute e la cura della casa, prodotti per la cura della persona, cibo, forniture per gli animali e libri.

In un comunicato la società ha spiegato che "comprendiamo che si tratta di un cambio di direzione importante per i nostri venditori associati ed apprezziamo la loro comprensione per questa temporanea priorità data solo ad alcuni prodotti".

Nel frattempo in Italia Amazon sta facendo i conti con lo sciopero di Castel San Giovanni, deciso in quanto secondo i sindacati "l'azienda non applica il patto tra Governo e patti sociali per il contenimento del Coronavirus".