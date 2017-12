Amazon: Birkenstock lascia il sito, "vende imitazioni dei nostri prodotti"

Grave strappo per Amazon , uno dei marchi di calzature tedeschi più famosi del mondo, ha annunciato che a partire dal primo Gennaio 2018 lascerà la piattaforma di Jeff Bezos in quanto rea, secondo gli stessi, di vendere delle imitazioni dei propri prodotti, che hanno interrotto "il rapporto di fiducia" tra le parti.

In un comunicato diffuso, Birkenstock sostiene di aver segnalato più volte ad Amazon la presenza di prodotti contraffatti che portavano il proprio marchio e che "ingannavano i consumatori", ma evidentemente non ha registrato il riscontro sperato da Amazon, che secondo gli stessi avrebbe dovuto già da prima delle notifiche "fare tutto ciò che era nei propri poteri per prevenire quelle che sono delle violazioni".

"Ad oggi" si legge nella dichiarazione diffusa, "non è stata fatta nessuna dichiarazione vincolante per evitare che prodotti contraffatti vengano messi in vendita", motivo per cui la compagnia ha deciso di interrompere qualsiasi tipo di rapporto con Amazon Europa.

Come rivelato da molti, i tedeschi già all'inizio del 2017 avevano interrotto le consegne negli Stati Uniti, ma evidentemente gli ultimi episodi hanno fatto traboccare il vaso e spinto "a terminare i rapporti commerciali con il rivenditore online anche in Europa".

Da parte di Amazon, però, almeno al momento non è arrivata alcuna risposta.