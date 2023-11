Amazon Black Friday: 15% di sconto immediato su tantissimi prodotti

Poco dopo aver segnalato lo sconto del 20% sui prodotti Amazon Seconda Mano, torniamo nuovamente sul listino del colosso di Seattle perchè in vista del Black Friday 2023 permette di ottenere una riduzione del 15% acquistando tantissimi prodotti.

Nello specifico, come si legge nella pagina dedicata su Amazon, aggiungendo nel carrello i prodotti presenti poco sotto e raggiungendo un importo di 50 Euro, sarà possibile risparmiare il 15% sul totale.

Il funzionamento è molto semplice: dopo aver raggiunto i 50 Euro (nella parte superiore della pagina è presente una barra d’avanzamento, basterà fare click su “vai al carrello” e quindi al momento della finalizzazione dell’ordine sarà possibile godere della riduzione.

Di seguito i termini dell’offerta:

Ricordiamo che, parallelamente, continua anche la promozione di Amazon sugli Echo Pop.

