Amazon Black Friday: oltre 200 Euro di sconto sul Garmin Fenix 7 Pro Solar

Tra le numerose offerte del Black Friday, troviamo uno sconto molto interessante sullo smartwatch Garmin fēnix 7 Pro Solar, su cui complessivamente si possono risparmiare 200 Euro rispetto al prezzo di listino.

Lo smartwatch in questione è il seguente:

Garmin fēnix 7 Pro Solar, Smartwatch, Ricarica solare, 47mm, Torcia LED, Touchscreen 1,3", +30 Sport, GNSS multi-band, SpO2, Mappe, Musica, Garmin Pay, Autonomia 22 giorni (Slate Gray & Black): 645,92 Euro

Nella scheda prodotto viene visualizzato come prezzo 735 Euro, ma per stornare la parte restante basta spuntare la casella dedicata per applicare il coupon da 89,09 Euro che permette di portare il prezzo ai 645,92 Euro di cui abbiamo parlato poco sopra.

Il risparmio quindi è superiore a 200 Euro se si tiene conto del fatto che il prezzo consigliato è di 849,99 Euro.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 24 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 19 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Amazon permette anche di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro il 31 Dicembre 2023.

Non abbiamo alcuna informazione sulla quantità di coupon disponibili, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro per godere della riduzione.