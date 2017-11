Amazon Black Friday 2017: sconti e offerte, i trucchi per risparmiare

Manca poco al! Il prossimosarà il "Venerdì Nero" e Amazon.it si prepara a offrire tantissimi prodotti a prezzi scontati, con offerte in tutte le principali categorie merceologiche: abbigliamento, elettronica, smartphone, PC, videogiochi e console, sport e tempo libero, musica, libri, film e tanto altro ancora.

Di seguito, le principali informazioni sul Black Friday 2017 di Amazon e qualche utile consiglio per risparmiare...

Amazon Black Friday 2017: Quando?

La data da segnare sul calendario è quella di venerdì 24 novembre 2017, tradizionalmente il Black Friday si tiene l'ultimo venerdì di novembre, il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento. Gli sconti inizieranno a partire dalle 07:00 del mattino e andranno avanti non solo per tutta la giornata ma anche per l'intero weekend (fino al 26 novembre) con Offerte Giornaliere e Sconti Lampo su migliaia di prodotti. Da segnalare come Amazon Italia inizierà a proporre promozioni per il Black Friday già dal 20 novembre, inoltre per i ritardatari segnaliamo che il 27 novembre si terrà il Cyber Monday, altra giornata di sconti pazzi sul web.

Black Friday 2017: Come Risparmiare

I prodotti in offerta su Amazon.it per il Black Friday saranno, letteralmente, migliaia. E' buona regola quindi non farsi prendere dal panico ma stilare in anticipo una lista degli acquisti da effettuare, fissando per ognuno un tetto di spesa massimo da non superare per essere sicuri di non sforare con il proprio budget.

Se non siete sicuri di un acquisto, inserite comunque l'oggetto nel carrello, avrete 15 minuti di tempo per completare la transazione. Moltissimi articoli sono disponibili in quantità estremamente limitate e potrebbero esaurirsi nel giro di pochissimi minuti, inserendo gli oggetti desiderati nel carrello "bloccherete" l'ordine al prezzo minimo garantito. Avete cambiato idea? In questo caso, vi basterà non portare a termine la transazione e l'articolo verrà rimesso in vendita una volta rimosso dal carrello.

Ricordatevi che acquistando determinati prodotti in alcuni casi riceverete dei codici sconto che vi consigliamo caldamente di utilizzare il prima possibile (molti buoni hanno una durata limitata), si tratta di una buona soluzione per risparmiare qualche euro. Amazon.it spesso offre buoni promozionali per occasioni particolari, come accaduto nel caso dei festeggiamenti per il premio ricevuto come miglior sito di eCommerce.

Sconti e Offerte Amazon Black Friday

Come scoprire gli sconti e le offerte di Amazon.it per il Black Friday? Oltre a visitare la home page del negozio vi consiglio di seguire le pagine di Everyeye.it e i nostri canali social, in particolare Facebook e Telegram. Durante il Black Friday, ogni giorno vi segnaleremo le migliori offerte su videogiochi, console, smartphone, tablet, PC, notebook, televisori, elettronica di consumo, film in DVD e Blu-Ray, cofanetti serie TV e tanto altro ancora.

Amazon Prime

Per ottimizzare il risparmio durante il Black Friday 2017 potreste prendere in considerazione di iscrivervi al servizio Amazon Prime, così facendo potrete approfittare di sconti esclusivi, offerte anticipate e sempre e comunque della spedizione gratuita con consegna garantita in 24 ore (isole escluse).

Amazon Prime costa 19.99 euro l'anno (il prezzo include anche l'accesso ad Amazon Prime Video), il primo mese è completamente gratuito, vi consigliamo quindi in ogni caso di iscrivervi, valutare la qualità del servizio e decidere successivamente se rinnovare o meno il servizio in base alla vostra esperienza. Il costo dell'iscrizione per dodici mesi è piuttosto contenuto e i vantaggi per gli utenti Prime sono innegabili, in particolare per quanto riguarda le tempistiche e l'abbattimento di costi di spdizione.