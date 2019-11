Amazon Black Friday 2019: Android TV Box e decoder DVB-T2 a prezzi stracciati

Nella lunga lista di prodotti disponibili a prezzi scontati su Amazon in occasione del Black Friday troviamo tanti Android TV Box e decoder DVB T-2, conformi al nuovo standard che entrerà in vigore nel giro di qualche anno. E' l'occasione giusta per modernizzare il proprio sistema di intrattenimento domestico.

Android TV Box e decoder DVB-T2 a prezzi stracciati per il Black Friday

Android 9.0 TV BOX, T95 MAX Smart BOX 2GB RAM 16GB ROM Allwinner H6 Quad-Core Cortex-A53 CPU Mali-T720MP2 GPU 6K 4K H.265 Risoluzione 100M LAN Enternet 2.4 GHz WiFi USB 3.0 Video Player € 25,49

Android TV BOX,A95X R3 Android 9.0 TV BOX 4GB RAM/32GB ROM RK3318 Quad-Core Supporto 2.4Ghz/5.0Ghz WiFi Bluetooth 4.2, 4K HDMI DLNA 3D Smart TV BOX € 32,29

Android TV BOX,T9 Android 9.0 TV BOX 2GB RAM/16GB ROM RK3318 Quad-Core Support 2.4/5.0Ghz WiFi BT4.0 4K 3D HDMI DLNA Smart TV BOX € 24,29

Android TV Box, Android 9.0 TV BOX 4 GB RAM 32 GB ROM H6 Quad core corex-A53 Supporto 3D 6K Ultra HD H.265 WiFi 2.4 GHz Ethernet HDMI Smart TV BOX € 32,12

Android TV Box【4G + 64G】 NinkBox Android 9.0 TV Box N1 Max RK3318 Quad-Core 64bit Cortex-A53, supporta Bluetooth 4.0/WLAN 2.4G/5.0G /4K HD/USB 3.0 Smart TV Box Android set-top box. € 49,99

Decoder Digitale Terrestre DVB T2,Decoder TV HD Leelbox Televisione Ricevitore Full HD / YouTube/Multimedia / Lecteur/ H.264 / MPEG-2/4 € 19,99

Le offerte in lista saranno disponibili fino al 2 Dicembre prossimo, quindi non sono limitate al Black Friday di oggi. Amazon però non ha diffuso alcuna informazione in merito alla disponibilità e la scadenza. Alcuni prodotti in volantino potrebbero non essere spediti direttamente dal colosso di Seattle, ma da venditori terzi.