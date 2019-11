Amazon Black Friday 2019: data, sconti e trucchi per risparmiare

Amazon Italia ha ufficialmente dato il via alla marcia d'avvicinamento al Black Friday 2019, ed attraverso un lungo comunicato stampa ha diffuso tutte le informazioni sulle iniziative che metterà in campo durante la Black Weekend ed ha preannunciato qualche sconto che proporrà agli utenti.

Offerte e sconti Amazon Black Friday 2019

Il gigante di Seattle ha rivelato che durante il Black Friday proporrà sconti anche per i prodotti di piccole e medie imprese ed artigiani che ogni giorno vendono sul Marketplace su Amazon.

Per quanto riguarda gli acquisti, i prodotti saranno ovviamente recapitati gratuitamente grazie alle numerose opzioni di consegna offerte da Amazon. Gli utenti Prime dal loro canto potranno beneficiare di consegne gratuite anche per gli importi inferiori ai 29 Euro, mentre coloro che non possono ricevere i prodotti a casa potranno beneficiare di diverse soluzioni, tra cui il ritiro in più di 10.000 uffici postali, nelle librerie Giunti e Punto e presso gli Amazon Locker.

Per chi vive a Milano, Roma e Torino è accessibile anche il servizio Prime Now, che prevede la consegna in giornata.

Amazon inoltre ha annunciato l'estensione, per il periodo natalizio, del numero di giorni disponibili per restituire i prodotti. Per gli articoli spediti dal 1 Novembre 2019 al 31 Dicembre 2019 inclusi, la richiesta di reso potrà essere effettuata fino alla mezzanotte del 31 Gennaio 2020. Le politiche di reso classiche garantiscono il reso entro 30 giorni, e saranno nuovamente applicate agli ordini spediti dopo il 31 Dicembre.

Amazon Xmas San Babila, a Milano

Per il secondo anno consecutivo, Amazon aprirà l'Xmas San Babila a Milano, per dare il via alla stagione dello shopping natalizio. Durante i cinque giorni d'apertura (dal 27 Novembre al 1 Dicembre) lo showroom sarà il luogo per scoprire le migliori offerte e le opportunità di intrattenimento ed innovazione.

Gli utenti avranno anche la possibilità di provare i prodotti più attesi di diverse categorie (dal beauty alla tecnologia), ed assistere alle esibizione di alcuni degli artisti più noti presentati da Amazon Music.

Tutti i prodotti esposti saranno corredati da uno SmileCode, che permette ai visitatori di scoprire tutti i dettagli usando l'app di Amazon.

L'apertura è prevista per il 27 Novembre, con chiusura il 1 Dicembre. Lo showroom sarà presente a Corso Venezia 2, Milano e sarà ad ingresso gratuito. il programma completo sarà annunciato a breve.

Come risparmiare su Amazon durante il Black Friday

I consigli per risparmiare durante il Black Friday sono i soliti. Oltre a sconsigliare gli acquisti compulsivi, raccomandiamo l'utilizzo di plugin come Keepa, che consentono di accedere allo storico completo dei prezzi, in modo tale da incappare i finte promozioni o poco convenienti.

Inoltre, consigliamo ove possibile anche di riscattare i buoni promozionali gratuiti che possono essere usati durante le giornate di shopping.