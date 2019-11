Amazon Black Friday 2019: offerte su microSD ed SSD oggi 25 Novembre

Nuovo giorno, nuove offerte su Amazon in occasione del Black Friday 2019. In attesa di conoscere le promozioni che proporrà a partire dal 29 Novembre il negozio di Jeff Bezos, nella giornata di oggi il negozio sconta tantissime microSD SanDisk e SSD Western Digital.

Amazon Black Friday 2019 - Le offerte del 25 Novembre

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30: € 33,99 (-28%)

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-3, U3, V30: € 82,99 (-46%)

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria da 256 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30: € 72,99 (-33%)

Western Digital My Passport SSD Unità SSD Portatile Esterna da 1 TB: € 149,99 (-35%)

A differenza degli sconti di cui abbiamo avuto modo di parlare nelle passate notizie, quelli di oggi saranno disponibili fino alle 23:59, motivo per cui vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei prodotti presenti in lista.

La vendita è effettuata direttamente da Amazon, e beneficia dei vantaggi del Prime.