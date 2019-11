Amazon Black Friday 2019: smartwatch e smartphone in offerta oggi

Continua la marcia d'avvicinamento di Amazon al Black Friday 2019. Quest'oggi il colosso di Seattle propone a prezzi scontati diversi smartphone e smartwatch. Vediamo insieme la lista completa.

Smartwatch in offerta Amazon Black Friday

Huawei Watch GT Active Smartwatch con Autonomia Batteria fino a 2 Settimane, Display Touch 1.39" AMOLED, Fitness Tracker con GPS, Rilevazione Battito Cardiaco, Resistente all'Acqua 5 ATM, Verde Scuro: 137,29 Euro (145 Euro);

HUAWEI Watch GT Active Smartwatch con Autonomia Batteria Fino a 2 Settimane, Display Touch 1.39" AMOLED, Fitness Tracker con GPS, Rilevazione Battito Cardiaco, Resistente all'Acqua 5 ATM, Arancione: 138,99 Euro (159,70 Euro)

Offerte smartphone Amazon Black Friday

Huawei P30 Lite (Black) Smartphone + cover trasparente, 4GB RAM, memoria espandibile da128 GB, Display 6.15" FHD+, Tripla fotocamera posteriore da 48+8+2 MP, fotocamera anteriore 24 MP [Italia]: 259 Euro (369,90 Euro);

Samsung Galaxy A20e Display 5.8", 32 GB Espandibili, RAM 3 GB, Batteria 3000 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 9 Pie, (2019) [Versione Italiana], Blue: 139 Euro (142,70 Euro);

Xiaomi Mi A2 Lite 64GB 4GB Black Smartphone Dual SIM - EU: 139 Euro (145 Euro);

Samsung Galaxy A70 Display 6.7", 128 GB Espandibili, RAM 6 GB, Batteria 4500 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 9 Pie, (2019) [Versione Italiana], Blue: 314,59 Euro (317,98 Euro).

La spedizione e vendita è garantita direttamente da Amazon, e tutti i prodotti in elenco beneficiano anche dei vantaggi previsti dal Prime.

Per tutte le offerte in programma per il Black Friday, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata.