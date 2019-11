Amazon Black Friday 2019: super offerte su Fire TV Stick 4K ed Echo

Ancora offerte su Amazon a ridosso del Black Friday 2019. Quest'oggi ci soffermiamo sui dispositivi proprietari basati su Alexa, che possono essere acquistati a prezzi davvero molto vantaggiosi, soprattutto se si utilizza proprio l'assistente personale per completare le transazioni.

Offerte Amazon Black Friday 2019

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa: 19,99 Euro (59,99 Euro);

Nuovo Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con orologio e Alexa: 34,99 Euro (69,99 Euro);

Echo Input, Bianco – Aggiungi Alexa al tuo altoparlante – È richiesto un altoparlante esterno con ingresso audio da 3,5 mm o Bluetooth: 19,99 Euro (39,99 Euro);

Nuovo Amazon Echo (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa: 79,99 Euro (99,99 Euro);

A questi si aggiungono le promozioni su Fire TV Stick 4K, che può essere portata a casa a 39 Euro (rispetto ai 59 Euro di listino), ed Echo Show 5 a 49 Euro, per un risparmio di 40 Euro. Per accedere a queste ultime due offerte è però necessario iniziare l'acquisto tramite Alexa, pronunciando la frase dedicata ("Alexa, compra Echo Show 5 su Amazon"), e quindi completarlo tramite il PC o l'applicazione.

Alexa restituirà il messaggio che nell'ambito delle promozioni in corso, Amazon permette di godere di uno sconto rispettivamente di 20 e 40 Euro. Al completamento della procedura sarà mostrato il prezzo aggiornato, come vi mostriamo in calce.