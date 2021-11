Amazon Black Friday 2021, 20% di sconto sul decoder DVB-T2 più venduto

Dopo aver approfondito alcuni sconti di Amazon su microSD di Samsung e altri prodotti, torniamo ad analizzare le promozioni avviate dal noto portale e-commerce per quel che concerne il Black Friday 2021. In questo contesto, è arrivata un'offerta relativa al decoder DVB-T2 più venduto.

Per intenderci, al momento in cui scriviamo il prodotto coinvolto risulta primo nella classifica Bestseller dei ricevitori per il digitale terrestre su Amazon Italia. Ovviamente, questo viene messo ben in vista anche all'interno della pagina prodotto, mediante un apposito "bollino". In ogni caso, il dispositivo viene venduto a un prezzo pari a 25,49 euro tramite rivenditori. Dalla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto ammontava a 31,99 euro, quindi c'è uno sconto del 20%, ovvero di 6,50 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che hanno la necessità di "rendere compatibile" il proprio televisore "di fiducia" con il nuovo standard legato al digitale terrestre. Ricordiamo infatti che c'è già stato l'inizio delle trasmissioni in MPEG-4, nonché che lo switch off definitivo al DVB-T2 si sta avvicinando sempre di più.

A tal proposito, il decoder coinvolto, che dispone di presa mini SCART e uscita HDMI, può sicuramente tornare utile per vedere i canali del digitale terrestre anche un televisore non propriamente di ultima generazione.

Per il resto, ricordiamo che Amazon ha esteso il periodo di reso per il Black Friday 2021.