Amazon Black Friday 2021: 5 smartphone da non perdere nelle ultime ore di offerte

Siete alla ricerca di uno smartphone performante a prezzi vantaggiosi? Amazon per il Black Friday 2021 ne propone veramente molti di interessanti, assieme ad aspirapolveri senza fili in offerta. Vediamone assieme 5 per marchi come Motorola, OnePlus e Xiaomi: c’è anche OnePlus 9 5G!

Sconti Amazon su 5 smartphone Motorola, OnePlus e Xiaomi

motorola edge 20 lite (108 MP, 5G, Display OLED 6.7" Full HDR+, batteria 5000 mAH, Dual SIM, 8/128GB, Android 11), Electric Graphite: 339,90 Euro

Xiaomi 11 Lite 5G NE - Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6,55" a 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G, Tripla Fotocamera 64MP+8MP+5MP, 4250mAh, Bubblegum Blue (Versione IT + 2 Anni di Garanzia): 299,90 Euro

Xiaomi 11T 5G - Smartphone 8+256GB, Display da 6,67" 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, Meteorite Gray (Versione Italia + 2 anni di garanzia): 499,90 Euro

OnePlus 8T Smartphone 6.55 "120 Hz FHD + Display Fluido, 8 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione, Quad Camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Argento (Lunar Silver): 399,99 Euro

OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Blu (Arctic Sky): 569,99 Euro

Ognuno degli smartphone citati è venduto al prezzo più basso di sempre registrato su Amazon, che si occupa di vendita e spedizione garantendo la consegna senza costi aggiuntivi agli utenti Prime. Non manca, poi, la possibilità di pagare il prodotto a rate Tasso Zero secondo programma Cofidis o piano della società statunitense. Infine, ricordiamo che tutte le offerte dureranno soltanto fino a domani, lunedì 29 novembre 2021.

