Amazon Black Friday 2021: fino al 50% in meno su mouse, cuffie e tastiere Razer

Il Black Friday anticipato di Amazon inizia oggi, 8 novembre 2021, proponendo tantissimi sconti su prodotti d’ogni genere. Abbiamo già visto gli smartphone Xiaomi in offerta, per esempio. In questa occasione specifica riporteremo invece periferiche da gaming Razer in promozione, con prezzi che scendono anche del 50%.

Sconti Amazon su periferiche Razer da gaming

Razer Viper Mini Gaming Mouse , Gioco Design Ambidestro, Solo 61 G, Sensore Ottico da 8500 DPI, Cavo Razer SpeedFlex e Illuminazione RGB Chroma, Nero: 24,99 Euro

, Gioco Design Ambidestro, Solo 61 G, Sensore Ottico da 8500 DPI, Cavo Razer SpeedFlex e Illuminazione RGB Chroma, Nero: 24,99 Euro Razer DeathAdder V2 - Mouse da Gaming con Cablato Dalla Migliore Ergonomia Della Categoria, Optical Mouse Switch, Sensore Ottico Focus+ 20K con Cavo Speedflex: 55,68 Euro

- Mouse da Gaming con Cablato Dalla Migliore Ergonomia Della Categoria, Optical Mouse Switch, Sensore Ottico Focus+ 20K con Cavo Speedflex: 55,68 Euro Razer Hammerhead True Wireless Earbuds Autentico Wireless a Latenza Bassa per un Suono Immersivo e un Vero Beneficio di Gioco, Design Resistente all'Acqua, Driver da 13 mm, Bluetooth 5.0, Nero: 59,99 Euro

Autentico Wireless a Latenza Bassa per un Suono Immersivo e un Vero Beneficio di Gioco, Design Resistente all'Acqua, Driver da 13 mm, Bluetooth 5.0, Nero: 59,99 Euro Razer BlackShark V2 X Cuffie da Gioco Esports Cablate Multipiattaforma, Driver da 50 mm, Cancellazione Passiva con PC, Mac, PS4, Xbox One, Switch: 44,99 Euro

X Cuffie da Gioco Esports Cablate Multipiattaforma, Driver da 50 mm, Cancellazione Passiva con PC, Mac, PS4, Xbox One, Switch: 44,99 Euro Razer Nari Ultimate - Cuffie da gioco wireless con HyperSense, Nero, One: 109,99 Euro

- Cuffie da gioco wireless con HyperSense, Nero, One: 109,99 Euro Razer Ornata V2 Tastiera Gaming con Mecha-Membrana, con Illuminazione Razer Chroma RGB, Switch Meccanico, Layout Italiano: 64,99 Euro

con Mecha-Membrana, con Illuminazione Razer Chroma RGB, Switch Meccanico, Layout Italiano: 64,99 Euro Razer Huntsman Mini (Viola Switch) - Tastiera da Gaming con Fattore di Forma al 60% (Tasti in PBT, Memoria Integrata, Cavo Type-C Rimovibile, Struttura in Alluminio), Qwerty US-Layout, Nero: 89,99 Euro

Con l’ausilio delle estensioni dedicate, notiamo che i prodotti al prezzo minimo storico sono i seguenti: Razer Viper, Razer BlackShark V2, Razer Nari Ultimate, Razer Ornata V2 e Razer Huntsman Mini con layout statunitense. Ogni singolo dispositivo citato è venduto e spedito dalla compagnia statunitense, la quale garantisce la consegna in un giorno a costo zero ai clienti iscritti a Prime. Si segnala che queste offerte varranno solo per i prossimi dieci giorni. In altre parole, in caso di interesse consigliamo di effettuare rapidamente l’acquisto.

Sempre nella giornata odierna abbiamo segnalato anche sconti su laptop e notebook da gaming.