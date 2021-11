Amazon Black Friday 2021: 900 Euro di sconto sui TV LG OLED 2021

Il Black Friday 2021 continua su Amazon e continuano anche le promozioni sui prodotti d'elettronica. Quest'oggi vi parliamo di una serie di sconti molto interessanti proposti sulla gamma di TV LG OLED 2021, che può essere acquistata a prezzo ridotto con risparmi fino a 900 EUro.

Sconti TV LG OLED 2021 su Amazon

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1299 Euro (1499 Euro)

LG OLED65C14LB Smart TV 4K 65", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1799 Euro (2699 Euro)

LG OLED55B16LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie B1 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1099 Euro (1221,89 Euro)

LG OLED65B16LA Smart TV 4K 65", TV OLED Serie B1 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1599 Euro (1699 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate mensili Amazon a spese zero ed interessi zero.

Le offerte saranno disponibili fino al 29 Novembre 2021, salvo proroghe. Come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.