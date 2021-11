Amazon Black Friday 2021: tutti i buoni in regalo e come riscattarli

Manca sempre meno al Black Friday 2021 e come di consueto siamo qui a fare il punto sui buoni regalo che Amazon sta regalando ai propri utenti e che possono essere utilizzati il prossimo 26 Novembre 2021 per risparmiare ulteriormente sugli acquisti.

Partiamo in questo nostro recap con il buono Amazon da 10 Euro in regalo com Amazon Locker: come abbiamo scritto nella notizia dedicata, coloro che hanno ricevuto la mail e che sono eleggibili per la promozione non dovranno fare altro che effettuare un ordine e scegliere un Amazon Locker come punto di consegna. Nell'ordine successivo, da almeno 25 Euro, si potrà ottenere il coupon "10PRENDI" per ricevere uno sconto da 10 Euro.

Attiva anche una nuova offerta rivolta a coloro che caricano le loro foto su Amazon Photos tramite il salvataggio automatico. Anche in questo caso, si tratta di una promozione ad invito, che permette di ottenere un coupon da 10 Euro da utilizzare durante il Black Friday. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata all'offerta su Amazon.

Infine, è valida per tutti la promozione che permette di ottenere un buono sconto da 4 Euro dietro l'acquisto di 50 Euro di buoni regalo. Il coupon può essere utilizzato fino alle 23:59 del 14 Febbraio 2022. Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina Amazon.