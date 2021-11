Amazon Black Friday 2021: Chromebook e tablet Lenovo al prezzo più basso di sempre!

Oltre ai tablet Fire e Fire HD scontati per il Black Friday 2021 su Amazon, nella medesima piattaforma di e-commerce potrete trovare anche Chromebook e tablet Lenovo al loro prezzo minimo storico, con cali di prezzo fino a 100 Euro rispetto alla cifra segnalata di listino. Ecco l’elenco completo dei modelli coinvolti nell’iniziativa.

Sconti Amazon su Chromebook e tablet Lenovo

Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) Tablet - Display 10.1" HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 32GB Espandibile fino ad 1 TB, RAM 2GB, WiFi+Bluetooth 5.0, 2 Speaker, Android 10) - Iron Grey: 119 Euro

(2nd Gen) Tablet - Display 10.1" HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 32GB Espandibile fino ad 1 TB, RAM 2GB, WiFi+Bluetooth 5.0, 2 Speaker, Android 10) - Iron Grey: 119 Euro Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" Full HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 2 Speaker, Android 9 Pie) Grigio: 159 Euro

(2nd Gen) Tablet - Display 10.3" Full HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 2 Speaker, Android 9 Pie) Grigio: 159 Euro Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" FullHD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 4G LTE, 2 Speaker, Android 9 Pie) Grigio: 179 Euro

(2nd Gen) Tablet - Display 10.3" FullHD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 4G LTE, 2 Speaker, Android 9 Pie) Grigio: 179 Euro Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" FullHD (Processore MediaTek Helio P22T,Storage 128 GB Espandibile fino ad 1 TB,RAM 4 GB,WiFi+Bluetooth,4G LTE,2 Speaker,Android 9 Pie) Grigio: 199 Euro

(2nd Gen) Tablet - Display 10.3" FullHD (Processore MediaTek Helio P22T,Storage 128 GB Espandibile fino ad 1 TB,RAM 4 GB,WiFi+Bluetooth,4G LTE,2 Speaker,Android 9 Pie) Grigio: 199 Euro Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 - Display 10.1'' Full HD (Processore MediaTek P60T, Storage 64GB, RAM 4GB, Wi-Fi+Bluetooth, ChromeOS) Lenovo Keyboard Pack - Blu ghiaccio/Grigio ferro [CB]: 188,92 Euro

- Display 10.1'' Full HD (Processore MediaTek P60T, Storage 64GB, RAM 4GB, Wi-Fi+Bluetooth, ChromeOS) Lenovo Keyboard Pack - Blu ghiaccio/Grigio ferro [CB]: 188,92 Euro Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 - Display 10.1'' Full HD (Processore MediaTek P60T, Storage 128GB, RAM 4GB, Wi-Fi+Bluetooth, ChromeOS) Lenovo Keyboard - Blu ghiaccio/Grigio ferro [CB]: 229 Euro

- Display 10.1'' Full HD (Processore MediaTek P60T, Storage 128GB, RAM 4GB, Wi-Fi+Bluetooth, ChromeOS) Lenovo Keyboard - Blu ghiaccio/Grigio ferro [CB]: 229 Euro Lenovo Tab P11 + Smart Charging Station 2 - Display 11" 2K (Processore Qualcomm Snapdragon 662, Storage 128GB espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WIFI+4G LTE, 4 Speaker, Android 10) - Slate Grey: 299 Euro

A occuparsi di vendita e spedizione è sempre Amazon, che garantisce come sempre ai clienti Prime la consegna senza costi aggiuntivi. Il pagamento potrà essere poi effettuato a rate secondo piano Cofidis o dell’azienda statunitense, in entrambi i casi Tasso Zero.

In occasione del Black Friday Amazon potrete trovare anche 3 monitor da gaming LG fino a 300 Euro in meno.