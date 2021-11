Amazon Black Friday 2021: cuffie Sony, Sennheiser e Bose al prezzo più basso di sempre

Con l’avvio ufficiale della Settimana del Black Friday proposta da Amazon gli sconti abbondano sulla piattaforma di e-commerce. Prodotti di qualsiasi fascia di prezzo ora si trovano in offertissima, tra cui anche auricolari e cuffie di fascia medio-alta perfetti per gli amanti della musica, dei marchi più disparati: eccone alcuni.

Sconti Amazon su auricolari e cuffie Sony, Sennheiser e Bose

Sony WF-XB700 - Auricolari True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Nero): 57,90 Euro

Buona parte di queste offerte portano i detti prodotti al prezzo minimo storico, ma solo per i prossimi nove giorni. A occuparsi di vendita e spedizione è sempre Amazon, la quale garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per i clienti abbonati a Prime. Inoltre, non manca la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero.

