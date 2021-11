Amazon Black Friday 2021: iscriviti con Prime Student e ottieni buono da 5 Euro!

All’inizio del Black Friday 2021 anticipato da parte di Amazon abbiamo visto l’elenco di buoni sconto riscattabili per diminuire ulteriormente i prezzi sul sito del colosso dell’e-commerce. Quest’ultimo, però, ha aggiunto un altro buono da 5 Euro dedicato agli utenti che si iscriveranno tramite Prime Student. Vediamo i passaggi da effettuare.

Innanzitutto, ricordiamo i benefici specifici di Prime Student: come l’abbonamento Amazon Prime, la versione per studenti include le consegne rapide, Prime Video, Prime Music, spazio illimitato per l’archiviazione di foto in cloud e ogni altro vantaggio incluso normalmente. Tuttavia, Prime Student consente di ottenere il prezzo riservato di 18 Euro all’anno per un massimo di quattro anni e fino alla laurea. Per accedervi, è necessario possedere un account Amazon, essere iscritti all’Università in Italia e fornire la prova di iscrizione tramite mail universitaria o documentazione specifica.

L’offerta di cui parliamo in questa occasione permette, quindi, di iscriversi a Prime Student ottenendo un buono sconto di 5 Euro da utilizzare fino al 29 novembre 2021 su prodotti venduti da Amazon stessa. Sono esclusi contenuti da Warehouse, eBook, MP3, libri, buoni regalo prodotti ricondizionati, oltre ai costi di gestione dell’ordine. Per farlo bisogna visitare la pagina dedicata, effettuare l’iscrizione come da prassi e applicare il codice promozionale BFSTUDENT al termine del primo acquisto come cliente Prime Student. Niente di complicato!

Ricordiamo che tra le offerte attive potete trovare dispositivi Echo e Alexa anche a meno di metà prezzo.