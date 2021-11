Amazon Black Friday 2021: pioggia di sconti su laptop HP, anche da gaming

Le promozioni Amazon per il Black Friday 2021 anticipato le abbiamo già viste nel dettaglio analizzando una vasta gamma di prodotti, tra cui anche computer portatili. All’avvio dell’iniziativa abbiamo trattato sconti su notebook da gaming; ora, invece, ci si soffermerà sulle promozioni su laptop HP attualmente attive sul portale di e-commerce.

Sconti Amazon su computer portatili HP

HP - PC Chromebook 14a-na0003sl Notebook, Intel Celeron N4020, RAM 4 GB, eMMC 64 GB, Grafica Intel UHD 600, Chrome OS, Google Play Store, Schermo 14” FHD, Audio B&O, Lettore Micro SD, Argento: 249,99 Euro

HP - PC 14s-fq0002sl Notebook, AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 14" Impronte Digitali, Webcam TrueVision 720p, USB, HDMI, HP Fast Charge, Argento: 539,99 Euro

HP - PC 14s-fq1001sl Notebook, AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 14" FHD, Casse Audio, USB-C, USB, HDMI, Argento: 599,99 Euro

HP - PC 15s-fq2006sl Notebook, Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica Intel Iris X, Windows 10 Home, Schermo 15.6" FHD, Lettore Impronte Digitali, Webcam, USB-C, USB, HDMI, Argento: 629,99 Euro

HP - PC 15s-eq2006sl Notebook, AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 15.6" FHD, Casse Audio, Lettore Impronte Digitali, USB-C, HDMI, Argento: 679,99 Euro

HP - PC Envy X360 13-ay0000sl Notebook Convertibile, AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 13.3" FHD, Lettore Impronte Digitali, Bang & Olufsen, Nero: 749,99 Euro

HP - Gaming Pavilion 15-ec1001sl Notebook, AMD Ryzen 5, RAM 8 GB, SSD 512 GB, NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4 GB, Windows 10 Home 64, Display 15.6"" FHD IPS Antiriflesso, Webcam HP TrueVision 720p, Nero": 749,99 Euro

Per la maggior parte dei notebook citati si parla del prezzo minimo storico; l’unica eccezione è il modello HP 14s-fq0002sl con processore AMD Ryzen 5 4500U. Come capirete, dunque, si tratta di offerte imperdibili tra quelle proposte da Amazon.

La società statunitense si occuperà di vendita e spedizione, quest’ultima gratuita e con un singolo giorno di attesa nel caso dei clienti iscritti a Prime. Il pagamento potrà essere effettuato a rate Tasso Zero secondo piano Cofidis. Infine, si segnala che le promozioni in questione varranno solo per i prossimi sei giorni.

Nella giornata di ieri abbiamo anche segnalato le migliori promozioni su Chromebook e laptop Acer.