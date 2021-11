Amazon Black Friday 2021, scheda microSD Samsung da 256GB a metà prezzo

Dopo aver approfondito le offerte a livello di portatili HP relative al Black Friday 2021 di Amazon, torniamo ad analizzare le proposte in ambito tech effettuate dal noto portale e-commerce contestualmente alle "anticipazioni" legate al venerdì nero. In questo contesto, c'è anche uno sconto niente male su una scheda microSD di Samsung da 256GB.

Più precisamente, il modello Samsung MB-ME256HA Evo Select viene ora proposto a 29,99 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, in precedenza il costo del prodotto ammontava a 61,29 euro. Effettuando un veloce calcolo, si può dunque facilmente comprendere che lo sconto è del 51%, ovvero di 31,30 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che hanno la necessità di acquistare un prodotto di questo tipo, in quanto quest'ultimo viene ora proposto essenzialmente a metà prezzo. Tra l'altro, non manca un adattatore SD incluso, mentre le velocità di lettura e scrittura sono rispettivamente pari a 100 MB/s e 90 MB/s.

In ogni caso, la scheda microSD coinvolta viene consigliata principalmente per smartphone e tablet, anche se in realtà può chiaramente essere usata in svariati contesti. Tuttavia, se state cercando un prodotto specifico per il mondo console, vi consigliamo di consultare le offerte legate alle microSD con licenza ufficiale per Nintendo Switch.

Per il resto, potrebbe interessarvi sapere che Amazon ha esteso il periodo di reso per il Black Friday 2021 (e non solo).