Amazon, Black Friday 2021 di sciopero in tutto il mondo: coinvolte 70 organizzazioni

Sarà un Black Friday 2021 di sciopero per Amazon. Dopo l'annuncio della mobilitazione dei corrieri Amazon in Italia, infatti, il Business Insider riferisce che i dipendenti del colosso degli e-commerce in tutto il mondo sono pronti ad incrociare le braccia nel Venerdì Nero dello Shopping, che solitamente coincide con il picco degli ordini.

Alla base della protesta c'è il tentativo di chiedere alla compagnia di migliorare le condizioni di lavoro ed anche di aumentare le pressioni sui dirigenti.

Nella fattispecie, sono previsti scioperi in più di 20 paesi a livello mondiale, nell'ambito della campagna "Make Amazon Pay" guidata da 70 organizzazioni e sindacati, tra cui Greenpeace, Oxfam ed Amazon Workers Inernational.

Secondo quanto scritto da Make Amazpn Pay in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della campagna, "il 26 novembre 2021, nella giornata del Black Friday, nelle raffinerie petrolifere, nelle fabbriche, nei magazzini, nei centri elaborazione dati e negli uffici aziendali di tutto il mondo, ci uniremo in uno sciopero per protestare e far pagare Amazon".

Le richieste sono state riassunte in un file PDF disponibile anche in italiano, e spaziano dal miglioramento delle condizioni di lavoro alla sostenibilità ambientale delle operazioni di Amazon, passando per un'esortazione a "pagare le tasse per intero nei paesi in cui svolge l'attività economica reale, ponendo fine agli abusi fiscali tramite il trasferimento degli utili".

In risposta alla mobilitazione, il portavoce di Amazon Kelly Nantel ha affermato all'Insider che la società "sta investendo in modo significativo" sulle categorie in questione.