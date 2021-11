Amazon Black Friday 2021: sconti fino 50% su auricolari e smartwatch Huawei

Oltre agli sconti fino al 50% su Huawei Store in occasione della “Giornata dei Single” in Cina, la società di Shenzhen propone anche diversi auricolari e smartwatch in offerta su Amazon. Anche in tal caso si parla di tagli di prezzo fino al 50%: vediamo quali dispositivi sono interessati.

Sconti Amazon su auricolari e smartwatch Huawei

HUAWEI FreeBuds3i Auricolari True Wireless In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, con Adattatore Huawei AP52, Nero: 49,90 Euro

HUAWEI FreeBuds 4i Auricolari True Wireless Bluetooth cuffie In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, con Adattatore Huawei AP52, Silver Frost: 59 Euro

HUAWEI FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Bianco (Ceramic White): 99 Euro

HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64", Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, 96 Modalità di Allenamento, GPS Integrato, 5ATM, Monitoraggio del Sonno, Black: 69 Euro

HUAWEI WATCH FIT ELEGANT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64", Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, GPS Integrato, 5ATM, Frosty White: 79,90 Euro

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 42 mm, Durata Batteria fino a 1 Settimana, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Monitoraggio Battito Cardiaco in Tempo Reale, Night Black: 102,98 Euro

HUAWEI WATCH 3 - Smartwatch 4G AMOLED 1,43 pollici, AP52, chiamata eSIM, batteria fino a 3 giorni, monitoraggio saturazione ossigeno, frequenza cardiaca 24/7, GPS, 5ATM, cinturino pelle Brown: 299 Euro

HUAWEI WATCH 3 Pro CLASSIC - Smartwatch 4G AMOLED 1,43 pollici, AP52, chiamata eSIM, batteria fino a 3 giorni, saturazione ossigeno, frequenza cardiaca 24/7, GPS, 5ATM, cinturino pelle Brown: 429 Euro

Tutti questi prodotti sono venduti e spediti da Amazon, la quale garantisce la consegna gratuita ai clienti Prime anche in soltanto un giorno. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o in rate mensili Tasso Zero secondo piano Cofidis o secondo il programma stabilito dalla società statunitense stessa. Infine, si segnala che le offerte dureranno per i prossimi sette giorni e, nella maggior parte dei casi, si tratta di prezzi minimi storici.

