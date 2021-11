Amazon Black Friday 2021: sconti fino 51% su microSD, USB e SSD Samsung

Oltre alle memorie microSD e SSD SanDisk e WD in offerta su Amazon, il colosso dell’e-commerce nel contesto del Black Friday in anticipo 2021 propone anche chiavette USB, microSD e SSD Samsung in offerta, fino al 51% in meno. Ecco i prodotti inclusi nell’elenco.

Sconti Amazon su memorie SSD, microSD e USB Samsung

Samsung Memorie MB-ME256HA Evo Select Scheda MicroSD da 256 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso: 29,99 Euro

Samsung Memorie Fit Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-A, Velocità di Lettura Fino a 200 MB/s, 32 GB, Grigio Titanio (MUF-32AB): 10,99 Euro

Samsung Memorie Duo Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-C, Velocità di Lettura Fino a 400 MB/s, 128 GB, Grigio (MUF-128DB): 31,99 Euro

Samsung Memorie T7 MU-PC500R SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Rosso Metallico: 79,99 Euro

Samsung Memorie T7 Touch MU-PC1T0S SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Silver: 149,99 Euro

Samsung Memorie MZ-V8V1T0 980 SSD Interno da 1TB, PCIe NVMe M.2: 109,99 Euro

Tutti i prodotti citati sono venduti e spediti da Amazon. Il prezzo minimo storico viene raggiunto solamente dalla microSD da 256 GB a 29,99 Euro, eguagliando in realtà una precedente offerta vista nel settembre di quest’anno. La consegna è gratuita per clienti Prime e avviene anche in un singolo giorno. La conclusione delle promozioni non è riportata, tuttavia rientrano ufficialmente nell’iniziativa Black Friday della società statunitense; di conseguenza, ci si aspetta la loro fine tra circa otto giorni.

