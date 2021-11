Amazon Black Friday 2021: tutti gli sconti su smartphone Motorola, anche Edge 20

Gli sconti del Black Friday anticipato da Amazon proseguono, coprendo una vastissima gamma di prodotti. Oggi stesso abbiamo trattato tre smart TV al prezzo minimo storico, ma non ci si ferma a quel punto, anzi. In queste ore troverete anche smartphone Motorola in offerta, pure l’ultima gamma Edge 20.

Sconti Amazon su smartphone Motorola

Motorola moto e40 (tripla camera 48MP, batteria 5000 mAh, display Max Vision 6.5" 90 Hz, processore octa-core, Dual SIM, 4/64 GB espandibile, Android 11), Carbon Gray: 158,90 Euro

(tripla camera 48MP, batteria 5000 mAh, display Max Vision 6.5" 90 Hz, processore octa-core, Dual SIM, 4/64 GB espandibile, Android 11), Carbon Gray: 158,90 Euro Motorola moto g60s (Quad Camera 64 MP, Display FullHD+ 6.8" 120 Hz, batteria 5000 mAH, Dual SIM, 6/128GB, Android 11), Ink Blue, cover inclusa: 229,90 Euro

(Quad Camera 64 MP, Display FullHD+ 6.8" 120 Hz, batteria 5000 mAH, Dual SIM, 6/128GB, Android 11), Ink Blue, cover inclusa: 229,90 Euro Motorola moto one fusion plus (Quad camera 64 MP, batteria 5000 mAH, Display Total Vision FHD+ 6.5", Qualcomm Snapdragon 730, Dual SIM, 6/128 GB, Android 10), Twilight Blue: 273,61 Euro

(Quad camera 64 MP, batteria 5000 mAH, Display Total Vision FHD+ 6.5", Qualcomm Snapdragon 730, Dual SIM, 6/128 GB, Android 10), Twilight Blue: 273,61 Euro motorola defy Smartphone Resistente (6.5" HD+, IP68/IP69, MILSPEC 810H, Impermeabile, Fotocamera da 48 MP) – Nero: 315,04 Euro

Smartphone Resistente (6.5" HD+, IP68/IP69, MILSPEC 810H, Impermeabile, Fotocamera da 48 MP) – Nero: 315,04 Euro motorola edge 20 lite (108 MP, 5G, Display OLED 6.7" Full HDR+, batteria 5000 mAH, Dual SIM, 8/128GB, Android 11), Electric Graphite: 376,99 Euro

(108 MP, 5G, Display OLED 6.7" Full HDR+, batteria 5000 mAH, Dual SIM, 8/128GB, Android 11), Electric Graphite: 376,99 Euro Motorola edge 20 (108 MP, 5G, Display 6.7" 144Hz HDR10+ OLED FullHD+, Qualcomm Snapdragon 778G, 30x Super Zoom, 4000 mAh, Dual SIM, 6/128 GB, Android 11), Black: 394,08 Euro

(108 MP, 5G, Display 6.7" 144Hz HDR10+ OLED FullHD+, Qualcomm Snapdragon 778G, 30x Super Zoom, 4000 mAh, Dual SIM, 6/128 GB, Android 11), Black: 394,08 Euro Motorola edge 20 pro (108 MP, 5G, Display 6.7" 144Hz HDR10+ OLED FullHD+, Qualcomm Snapdragon 870, 50x Super Zoom, 4500 mAh, 12/256GB, Dual SIM, Android 11), Midnight Blue: 608,71 Euro

Come noterete dalle pagine delle promozioni citate, non tutte rientrano esattamente nel Black Friday 2021. Alcune di esse fanno anche parte delle offerte anticipate di Natale, che però portano comunque gli smartphone detti a prezzi piuttosto convenienti. Per esempio, Motorola moto e40 e moto g60s sono venduti al prezzo minimo storico registrato su Amazon.

Per quanto riguarda vendita e spedizione è sempre il colosso dell’e-commerce a occuparsene, garantendo la consegna gratuita anche in un giorno ai clienti Prime. Mentre risulta presente il pagamento a rate Tasso Zero, manca la data di conclusione degli sconti. In altre parole, consigliamo di procedere rapidamente con l’acquisto del dispositivo mobile di vostro interesse.

Nel frattempo, ci sono anche offerte su iPhone 13 e iPad Mini su Amazon.