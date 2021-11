Amazon Black Friday 2021: in sconto l'intera gamma di Fire TV Stick per DAZN e Netflix

Continuano su Amazon le offerte del Black Friday 2021 e come avvenuto anche negli scorsi anni, non potevano mancare le promozioni sulla gamma di Fire TV Stick. Il colosso di Seattle infatti la sconta integralmentee propone riduzioni sostanziose rispetto ai prezzi di listino. Vediamo di cosa si tratta.

Amazon Fire TV Stick in offerta per il Black Friday

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 33,99 Euro (59,99 Euro)

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 22,99 Euro (39,99 Euro)

Fire TV Stick 4K Max , Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 38,99 Euro (64,99 Euro)

Fire TV Stick Lit e con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD: 18,99 Euro (29,99 Euro)

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa: 79,99 Euro (119,99 Euro)

Il dongle può essere utilizzato per effettuare l'installazione di applicazioni di streaming come DAZN, Netflix, Disney+ e simili, e di fatto trasforma una tv tradizionale in una smart tv. La consegna è garantita a stretto giro di orologio, con la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche estese ed indicate direttamente nella scheda prodotto.