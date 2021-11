Amazon Black Friday 2021: tagli fino al 45% su smartwatch Fitbit e Garmin

In contemporanea alle offerte fino al 50% su smartwatch Huawei e auricolari della società cinese, su Amazon per il Black Friday in anticipo potrete accedere anche a smartwatch Fitbit e Garmin con tagli fino al 45%. Ecco l’elenco dei modelli interessati alle dette promozioni.

Sconti Amazon su smartwatch Fitbit e Garmin

Fitbit Versa 2 Smartwatch per Benessere e Forma Fisica con Controllo Vocale, Punteggio del Sonno e Musica, con Alexa Integrata, Limited Edition [Esclusiva Amazon]: 109,90 Euro

Fitbit Versa 3 Smartwatch per Benessere e Forma Fisica con GPS Integrato, Rilevazione Continua del Battito Cardiaco, Assistente Vocale e Durata della Batteria oltre 6 Giorni, Esclusiva Amazon: 149,95 Euro

Garmin Lily Sport - Smartwatch Piccolo ed Elegante, 34 mm, Monitoraggio 24/7, App Fitness e Sport, Rose Gold & Light Sand: 159,90 Euro

Garmin Swim 2 - Orologio GPS Connesso per Nuoto e Piscina, in Acqua Libera: 189,90 Euro

Garmin Instinct Solar Smartwatch GPS impermeabile, Funzione ricarica solare per un massimo di 54 giorni di batteria, Funzioni sportive&fitness, Misurazione polso e notifiche smartphone, Grafite: 249,90 Euro

Garmin Instinct Solar Tactical - Smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, App Multisport e Funzioni Tattiche, Nero: 299,90 Euro

Garmin Fenix 6 Solar - GPS Smartwatch Multisport 42mm, Display 1,2", HR e saturazione ossigeno al polso, Pagamento contactless Garmin Pay, Schermo Solar Power Glass, Colore Nero/Siver: 519,90 Euro

Vendita e spedizione saranno di competenza di Amazon, la quale offrirà anche la consegna gratuita in un giorno agli utenti Prime. I prezzi non toccano sempre il minimo storico: i dispositivi che lo fanno sono Fitbit Versa 2, Fitbit Versa 3 e Garmin Swim 2. I modelli più costosi potranno essere acquistati a rate con piano Amazon o Cofidis, sempre a Tasso Zero. Infine, si segnala che le offerte per smartwatch Fitbit finiranno domani, 11 novembre 2021, mentre i prodotti Garmin resteranno in sconto anche per i prossimi 5 giorni.

