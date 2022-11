Amazon Black Friday 2022: una valanga di sconti sugli smartphone POCO

Poco dopo aver segnalato le offerte sui prodotti Xiaomi per la casa, segnaliamo una serie di promozioni molto interessanti proposte dal marchio asiatico su tanti smartphone a marchio POCO, tra cui il POCO F4 GT 5G.

Di seguito la lista completa:

POCO M4 Pro - 8+256GB, 6.43" 90Hz AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G96, 64MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, Power Black: 229,90 Euro

POCO M5 - 4+64GB, 6.58" 90Hz FHD+ DotDrop Display, MediaTek Helio G99, 50MP AI tripla fotocamera, 5000mAh, NFC, Nero: 149,90 Euro

Poco F4 5G 8+256Gb, 6.67" 120Hz Amoled Dotdisplay, Snapdragon 870, 64Mp Con Ois, 4500Mah, Ricarica Turbo 67W, Night Black: 399,90 Euro

POCO F4 GT 5G - 8+128GB, display AMOLED E4 120Hz 6,67 pollici, Snapdragon 8 Gen 1, tripla fotocamera 64MP, 4700mAh HyperCharge 120W, Stealth Black: 449,90 Euro

POCO X4 GT 5G - 8+256GB, 6.6" 144Hz DynamicSwitch DotDisplay, MediaTek Dimensity 8100, Tripla 64MP, 5080mAh, 67W Turbo Charging, Silver: 349,90 Euro

POCO M5 - 4+128GB, 6.58" 90Hz FHD+ DotDrop Display, MediaTek Helio G99, 50MP AI tripla fotocamera, 5000mAh, NFC, Nero: 169,90 euro

POCO M5s - 4+64GB, 6.43" FHD+ AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G95, 64MP AI quad camera, 5000mAh, NFC, Grigio: 169,90 Euro

La spedizione è gestita direttamente da Amazon, ed i prodotti in questione beneficiano di tutti i vantaggi tipici del Prime. Il colosso di Seattle in occasione del Black Friday ha anche esteso il periodo di reso al 31 Gennaio 2023 per i prodotti acquistati fino al 31 Dicembre 2022.