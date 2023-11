Amazon Black Friday 2023: 30% di sconto sui prodotti Seconda Mano

Nuova promozione per il Black Friday 2023 di Amazon. Il colosso di Seattle ha infatti rinnovato l'offerta sui prodotti Amazon Seconda Mano (ex Warehouse), che consente di risparmiare il 30% su una selezione di dispositivi.

Come leggiamo direttamente nella pagina dedicata su Amazon, fino alle 23:59 del 27 Novembre 2023 i clienti Amazon possono ottenere uno sconto del 30% su una selezione di prodotti resi selezionati. Lo sconto sarà visualizzato direttamente al checkout, una volta selezionato l'indirizzo di spadizione.

Di seguito i termini e condizioni:

I clienti di Amazon possono beneficiare di uno sconto del 30% su una selezione di prodotti resi venditi da Amazon Seconda mano (da qui in poi “l’offerta).

L’offerta è valida dalle 00:00 del 23/11/2023 alle 23:59 del 27/11/2023 (da qui in poi, “il periodo dell’offerta”) a meno che non specificato diversamente. L’ordine deve essere effettuato prima della fine del periodo dell’offerta.

L’offerta si applica solo ai prodotti idonei che mostrano il messaggio promozionale sulla propria pagina informativa (da qui in poi, “i prodotti idonei”). La lista di tutti i prodotti idonei può essere trovata a questa pagina

Lo sconto sarà applicato automaticamente durante la finalizzazione dell’ordine.

L’offerta si riferisce solo ai prodotti venduti da Amazon Seconda mano, e non a prodotti venduti da qualsiasi altro venditore su “http://amazon.it”.

Laddove non specificato diversamente sulla pagina promozionale, l’offerta non può essere utilizzata su ordini già effettuati o in combinazione con altre promozioni.

L’offerta è soggetta a disponibilità e potrebbe essere ritiratao o modificata in qualsiasi momento e senza preavviso.

L’offerta non può essere sostituita da buoni in contanti.

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni, inclusi buoni regalo promozionali.

I costi di spedizione si applicano a tutti i prodotti secondo i termini e le condizioni base di Amazon.

L’offerta non si applica in aree che la proibiscono.

Si applicano i Termini e Condizioni di vendita di Amazon.

L'offerta non è cumulabile con altre promozioni, e come sempre per tutte le informazioni vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.