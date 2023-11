Amazon Black Friday 2023: come accedere alle offerte WOW?

Tra le numerose iniziative messe in campo da Amazon in occasione del Black Friday 2023, troviamo anche le “offerte WOW” che fino al 27 Novembre 2023 permettono ogni giorni di godere di sconti su tanti prodotti.

L’accesso alle offerte wow è possibile attraverso la pagina presente su Amazon e prevede per ogni giornata una categoria di prodotti differenti a prezzo ridotto secondo il seguente calendario:

17 Novembre: Cucina

19 Novembre: Moda

20 Novembre: Wireless

21 Novembre: Giocattoli e prima infanzia

23 Novembre: Bellezza

24 Novembre: Informatica e software

25 Novembre: Casa, giardino e giardinaggio

26 Novembre: Birra, vino e liquori

27 Novembre: Elettronica e videogiochi

Tramite la stessa pagina è anche possibile attivare le notifiche. Attenzione però: ogni prodotto in sconto sarà disponibile a prezzo ridotto per sole otto ore ed in quantità limitata, motivo per cui è necessario effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

Ricordiamo che dalla giornata odierna è disponibile anche la nuova promozione sui prodotti Amazon Seconda Mano che permette di ottenere una riduzione extra del 10% su tantissimi prodotti resi di qualità.