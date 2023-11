Amazon Black Friday 2023: minimo storico per un TV Samsung Crystal UHD 2023

Non ci sono solamente sconti Amazon sugli allarmi di Ring a poter attirare l'attenzione in questo periodo di Black Friday. Infatti, tra le varie offerte legate a quest'ultimo, troviamo ad esempio un possibile risparmio interessante su un televisore Crystal UHD di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Samsung UE55CU7190UXZT viene adesso proposto a un prezzo pari a 399 euro. Da Amazon Italia apprendiamo che il costo più basso recente era stato di 449 euro (negli ultimi 30 giorni su Amazon), quindi essenzialmente siamo dinanzi al prezzo minimo storico. L'offerta rientra chiaramente nella Settimana del Black Friday Amazon, che proseguirà fino al 27 novembre 2023.

Capite bene, insomma che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno. Questo anche considerando che si fa riferimento a un televisore tutto sommato di recente approdo sul mercato, in quanto legato al 2023. Inoltre, non si passa per rivenditori, visto che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

Guardando alla scheda tecnica di Samsung UE55CU7190UXZT, quest'ultima comprende un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano per il resto tutte le funzioni smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo, ma per maggiori dettagli potreste voler approfondire quanto indicato mediante il portale ufficiale di Samsung.