Amazon Black Friday 2023: in offerta anche l'ultimo smartphone entry-level di POCO!

Dopo avervi parlato delle offerte del Black Friday sugli smartphone Realme, è ora POCO a proporre i suoi dispositivi entry-level in forte sconto. In particolare, a finire al centro delle offerte per il Black Friday della compagnia cinese è POCO C65, uno smartphone perfetto per chi non vuole spendere troppo.

Nello specifico, la versione 6/128 GB di POCO C65 è in sconto su Amazon a 129,99 Euro nella colorazione Dark Blue. Sempre a 129,99 Euro, inoltre, trovate anche la versione in colorazione Black dello smartphone. Il prezzo rappresenta uno sconto del 13% sul MSRP del device, fissato invece a 149,99 Euro. Come per la gran parte dei dispositivi elettronici in vendita su Amazon, anche POCO C65 può inoltre essere acquistato con pagamento rateale.

Prima di addentrarci in una breve descrizione tecnica del dispositivo, vi ricordiamo anche che POCO C65 con 8 GB di RAM e 256 GB di storage è a sua volta in offerta: a 149,99 Euro, infatti, potete acquistare lo smartphone sia nella colorazione Black che nella tinta Dark Blue. In entrambe le configurazioni del device, poi, sono incluse delle cuffie cablate per l'ascolto della musica dallo smartphone.

In termini tecnici, POCO C65 ha un SoC MediaTek Helio G85 con frequenza fino a 2,0 GHz, insieme ad un display HD+ di grandi dimensioni, pari a 6,74", e ad una GPU Mali-G52. La RAM, pari a 6 o 8 GB a seconda della configurazione prescelta, può poi essere espansa digitalmente fino a 16 GB, mentre lo storage può essere ampliato fino a 1 TB.

Inoltre, lo smartphone arriva con una enorme batteria da 5.000 mAh e con la ricarica a 18 W. Infine, POCO C65 ha una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP, che supporta la tecnologia di pixel binning 4-in-1 per garantire una migliore illuminazione delle immagini.