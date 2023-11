Amazon Black Friday 2023 sconta a ottimo prezzo un TV Samsung QLED 2023

Non ci sono di certo solamente le offerte Amazon su Apple Watch a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in questo periodo di grandi sconti. Ad esempio, potrebbe interessarvi dare quantomeno un'occhiata a una promozione relativa a un televisore QLED di Samsung del 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Samsung QE65Q75CATXZT viene adesso proposto a un prezzo pari a 962 euro. Da Amazon Italia si apprende che negli ultimi 30 giorni il prezzo più basso era stato di 1.049 euro, dunque c'è di mezzo uno sconto di 87 euro, a calcoli fatti. Sembra inoltre trattarsi del minimo storico per il televisore.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente risultare un'occasione in grado di fare gola a più di qualcuno. Questo anche considerando che si fa riferimento a un modello approdato sul mercato nel 2023, dunque tutto sommato di recente uscita. Per il resto, il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, anche se al momento in cui scriviamo la consegna non è propriamente delle più rapide. Va poi detto che l'offerta rientra nella Settimana del Black Friday di Amazon, che proseguirà fino al 27 novembre 2023.

Guardando alla scheda tecnica di Samsung QE65Q75CATXZT, quest'ultima include un pannello con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart del caso, ma per maggiori dettagli potreste voler dare un'occhiata direttamente al sito Web ufficiale di Samsung.