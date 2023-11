Amazon Black Friday 2023: sconto super su un notebook Acer con RTX Serie 40

Andando oltre agli sconti Dreame per il Black Friday 2023, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali disponibili online. Infatti, su Amazon c'è uno sconto interessante che riguarda un notebook Acer con GPU RTX Serie 40.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673 viene adesso venduto a un costo pari a 849 euro. Da Amazon Italia si apprende che generalmente il costo da sborsare per portarsi a casa il computer portatile ammonterebbe a 999 euro (o perlomeno, questo è stato il prezzo più basso recente, negli ultimi 30 giorni, su Amazon).

Di mezzo c'è insomma un possibile risparmio del 15%, ovvero a conti fatti lo sconto è di 150 euro. Capite bene, dunque, che l'offerta, che immancabilmente rientra nella Settimana del Black Friday di Amazon (questa terminerà il 27 novembre 2023), potrebbe fare gola a più di qualcuno. Questo anche considerando che si fa riferimento a un notebook in grado di dare soddisfazioni in ambito gaming, vista la presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050.

Guardando alle restanti caratteristiche tecniche di Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673, troviamo un processore Intel Core i5-13420H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il sistema operativo è Windows 11 Home, mentre il pannello da 15,6 pollici presenta risoluzione Full HD e refresh rate di 144Hz.

