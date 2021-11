Amazon Black Friday: fino a 300 Euro di sconto sui monitor da gaming MSI

Continua la nostra marcia d'avvicinamento al Black Friday 2021, e continuiamo a segnalare le promozioni più interessanti proposte da MSI sulla sua gamma di monitor da gaming.

Sconti monitor MSI su Amazon

MSI Optix MAG251RX Monitor Gaming Esport 24.5" , Display 16:9 FHD (1920x1080), Frequenza 240Hz, Tempo di risposta 1ms, Pannello IPS, AMD FreeSync, Nvidia G-Sync, HDR 400, Nero: 349 Euro (499 Euro)

, Display 16:9 FHD (1920x1080), Frequenza 240Hz, Tempo di risposta 1ms, Pannello IPS, AMD FreeSync, Nvidia G-Sync, HDR 400, Nero: 349 Euro (499 Euro) MSI MAG ARTYMIS 242C Monitor Gaming 24" Curvo , Display 16:9 FHD (1920 x 1080), 165 Hz, 1ms, Curvatura 1000R, Pannello VA, AMD FreeSync Premium: 249 Euro (299 Euro)

, Display 16:9 FHD (1920 x 1080), 165 Hz, 1ms, Curvatura 1000R, Pannello VA, AMD FreeSync Premium: 249 Euro (299 Euro) MSI Oculux NXG253R Monitor Gaming 24.5", Display 16:9 (FHD) 1920x1080, Frequenza 360Hz, Tempo di risposta 1ms (ULMB), Pannello IPS, G-SYNC, MSI Gaming OSD, VESA 100x100mm: 679,90 Euro (999 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio su tutti e tre i modelli: sul primo è possibile anche scegliere il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 68,90 Euro al mese per cinque mesi, oltre che il pagamento in un'unica soluzione.

Per quanto riguarda il monitor curvo, invece, il pagamento rateale è da 49,80 Euro al mese sempre per cinque rate.

Le promozioni termineranno tra sei giorni e permettono di risparmiare un'ottima somma di denaro. Questa offerta si aggiunge al 40% di sconto sul monitor MSI da 24 pollici di cui abbiamo parlato su queste pagine qualche ora fa.