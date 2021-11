Amazon Black Friday: oltre 300 Euro di sconto sul Samsung Galaxy S21 Ultra

Continua la marcia d'avvicinamento al Black Friday 2021 di Amazon, che in giornata odierna propone uno sconto di oltre 300 Euro sul Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, lo smartphone top di gamma della linea che viene proposto ad un prezzo molto conveniente rispetto a quello di listino.

Nella fattispecie, il prezzo è il seguente:

Samsung Smartphone Galaxy S21 Ultra 5G, Caricatore incluso, Display 6.8" Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere, 256 GB, RAM 12GB, 5000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Phantom Silver: 979 Euro (1329 Euro)

La disponibilità è garantita solo dal 28 Novembre 2021, ma è possibile già ordinarlo ora e bloccare questo super prezzo, che rappresenta uno dei più bassi mai raggiunti. La consegna a casa è garantita entro mercoledì 1 Dicembre 2021 per i clienti Prime.

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in dodici rate mensili da 81,59 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra per 2 anni a 138,36 Euro o per tre anni a 200,53 Euro. Sempre spuntando le varie caselle, troviamo anche altri accessori tra cui la McAfee Total Protection, la Clear View Cover, i Galaxy Buds e la cover con S Pen.