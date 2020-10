Amazon Black Friday, 4 modelli di smartphone Samsung in offerta a tempo

Dopo avervi parlato del fatto che Amazon Italia ha lanciato a sorpresa il Black Friday in anticipo, è giunta l'ora di analizzare alcune offerte interessanti relative a questa iniziativa. Infatti, nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos ci sono già quattro smartphone Samsung scontati a buon prezzo.

Più precisamente, Amazon ha messo a disposizione degli utenti una pagina dedicata alle offerte del giorno relative al 26 ottobre 2020, in cui compaiono proprio quattro modelli dell'azienda sudcoreana. I dispositivi coinvolti sono quelli di seguito.

Samsung Galaxy M31 : 259,90 euro (al posto di 279 euro, risparmio di 19,10 euro);

: 259,90 euro (al posto di 279 euro, risparmio di 19,10 euro); Samsung Galaxy M21 : 209,90 euro (in precedenza costava 229 euro, risparmio pari a 19,10 euro);

: 209,90 euro (in precedenza costava 229 euro, risparmio pari a 19,10 euro); Samsung Galaxy M51 : 369,90 euro (al posto di 389 euro, risparmio di 19,10 euro);

: 369,90 euro (al posto di 389 euro, risparmio di 19,10 euro); Samsung Galaxy M11: 159,90 euro (in precedenza costava 169 euro, risparmio pari a 9,10 euro).

Insomma, Amazon ha deciso di scontare tutti gli smartphone coinvolti di 19,10 euro, tranne Galaxy M11, che viene offerto a 9,10 euro in meno del solito. In ogni caso, vi ricordiamo che alcuni di questi modelli sono delle esclusive Amazon.

Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani su questi smartphone, soprattutto per coloro che stavano tenendo d'occhio la gamma Galaxy M già da un po' di tempo. Per il resto, se vi servono ulteriori informazioni, vi ricordiamo che su queste pagine abbiamo pubblicato sia la recensione di Samsung Galaxy M31 che quella di Samsung Galaxy M21.