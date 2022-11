Amazon Black Friday: 40% di sconto su un TV Samsung da 50 pollici 4K

Nell'ambito delle offerte del Black Friday 2022, Amazon propone per quattro giorni un'offerta molto interessante su un TV Samsung da 50 pollici 4K Ultra HD, in vendita esclusivamente su Amazon e su cui si risparmia il 40%.

Di seguito i dettagli:

Samsung TV UE50AU7190UXZT, Smart TV 50" Serie AU7100, Modello AU7190, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 359 Euro (599 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 1 Dicembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 18 ore e 44 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 71,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Come dicevamo poco sopra, la promozione termina tra 4 giorni o all'esaurimento delle scorte disponibili per questa promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva della durata di due anni a 21,19 Euro o tre anni a 37,49 Euro semplicemente spuntando una delle caselle dedicate.

Ricordiamo anche che è disponibile il canale Telegram di Everyeye dove segnaliamo tutte le migliori offerte proposte dalle catene di distribuzione su prodotti d'elettronica, informatica e videogiochi.