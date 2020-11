Amazon Black Friday: fino al 60% di sconto su cuffie ed auricolari Beats

Dopo aver riportato gli sconti sul Galaxy Watch Active2 e Redmi Note 9 Pro, torniamo nuovamente su Amazon per segnalare un'altra gamma di offerte proposte quest'oggi il colosso di Seattle, a quattro giorni dal Black Friday. In vista del periodo natalizio è infatti possibile acquistare a prezzo ridotto tantissimi prodotti Beats.

Sconti Beats - Amazon Black Friday

Per molte delle promozioni la data di scadenza delle offerte è fissata tra 11 giorni, mentre su altre non è presente alcun tipo d'indicazione. Il nostro consiglio è sempre quello di effettuare l'ordine rapidamente in caso di interesse nei confronti di uno dei modelli in questione.

Gli sconti sono davvero considerevoli e su alcune cuffie ed auricolari arriva al 60%. Amazon ovviamente garantisce la consegna gratuita su tutto, e la possibilità di effettuare il reso gratuito entro il 31 Gennaio 2021, come indicato nella promozione lanciata proprio in occasione del periodo natalizio e del Black Friday.

