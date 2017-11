Amazon Black Friday: anche i prodotti Nest in offerta!

Nelle ultime ore alcuni siti web americani stanno segnalando che nel Black Friday di Amazon rientrerebbero anche tre prodotti targati Nest, la famosa compagnia della Silicon Valley controllata da Alphabet, la holding di Google.

Per pura curiosità siamo andati a controllare anche nella sezione italiana della Settimana del Black Friday di Amazon e, sorprendente, abbiamo scoperto che anche per gli utenti italiani sono disponibili gli stessi sconti.

A rientrare nelle offerte sono tre dispositivi. Si tratta del Learning Thermostat di Terza Generazione, programmabile e che consente di controllare il riscaldamento direttamente dallo smartphone Android ed iOS, il tutto a 198,99 Euro, contro i 249 Euro di listino.

Nella lista delle promozioni figura anche la videocamera di sicurezza Nest Cam Outdoor, ovviamente in versione italiana, che garantisce video in diretta 24/7 con un angolo di visione a 30° e programmabile attraverso smartphone. In questo caso il prezzo è di 149,99 Euro, con un risparmio netto di 49,01 Euro.

Completa la lista delle offerte la Nest Cam Indoor, una telecamera di sorveglianza per interni che invia avvisi sonori su smartphone, via email e smartwatch in caso di intrusioni dentro casa. Il prezzo è di 139 Euro, rispetto ai 199 Euro di listino.