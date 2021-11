Amazon Black Friday in Anticipo. fino al 43% in meno su periferiche da gaming Corsair

Ad accompagnare le promozioni del Black Friday su periferiche Razer ci sono anche sconti su mouse, cuffie e tastiere Corsair, per tagli fino al 43% sul listino. In tanti casi si parla anche di prezzi minimi storici, ma attenzione alla loro disponibilità!

Sconti Amazon su periferiche da gaming Corsair

Corsair MM300 Tappetino per Mouse da Gioco, Formato Esteso, Nero/Grigio: 19,99 Euro

Corsair SABRE PRO CHAMPION SERIES Mouse Gaming Forma Ergonomica per Giocatori di eSports, Leggero un Peso di Solo 69 g, Cavo Paracord Flessibile, Tasti CORSAIR QUICKSTRIKE con gap nullo, Nero: 34,99 Euro

Corsair M65 PRO RGB Mouse Ottico da Gioco, RGB Retroilluminato, 12000 DPI, FPS, con Cavo, Sistema di regolazione del peso, Nero: 39,99 Euro

Corsair VOID ELITE Wireless Cuffie Gaming con Microfono, Audio 7.1 , Wireless 2.4 GHz a Bassa Latenza, 12 metri di portata, Personalizzabili Illuminazione con PC, PS4 Compatibilità, Bianco: 79,99 Euro

Corsair K55 RGB PRO XT Tastiera Gaming a Membrana Cablata, Retroilluminazione RGB, 6 Tasti Macro con Integrazione Software Elgato, Resistente all'infiltrazione di Polvere e Liquidi, QWERTY, Nero: 49,99 Euro

I prezzi più bassi di sempre li toccano, in particolare, la tastiera Corsair K55 RGB PRO XT, le cuffie wireless Corsair Void Elite e il mouse Corsair Sabre Pro Champion Series. Ogni singolo prodotto riportato sopra risulta venduto e spedito da Amazon e non manca la consegna senza costi aggiuntivi per clienti Prime, in certi casi anche in un giorno. Solamente le cuffie Void Elite saranno acquistabili a rate, secondo piano proposto dall’azienda guidata da Andy Jassy. Si segnala, in conclusione, che le dette promozioni varranno solo per i prossimi 9 giorni da oggi, martedì 9 novembre 2021.

