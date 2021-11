Amazon Black Friday in anticipo: super offerte anche su robot ed aspirapolvere senza fili

Continuiamo a spulciare gli sconti del Black Friday in anticipo di Amazon che ha preso il via quest'oggi e si concluderà il 18 Novembre 2021. Le promozioni sono davvero tante, ed in questa notizia andiamo a soffermarci sulle offerte riguardanti i robot e le aspirapolveri senza filo. I marchi che prendono parte al volantino sono davvero tanti.

Sconti robot ed robot aspirapolvere senza fili

Rowenta X-PERT 3.60 , Aspirapolvere Senza Fili, Spazzola motorizzata efficace su pavimenti e tappeti, Leggera 2.2Kg, 45 Minuti di Autonomia: 119,99 Euro (179,99 Euro)

, Aspirapolvere Senza Fili, Spazzola motorizzata efficace su pavimenti e tappeti, Leggera 2.2Kg, 45 Minuti di Autonomia: 119,99 Euro (179,99 Euro) Rowenta X-PERT 3.60 Animal Kit , Aspirapolvere Senza Fili, Spazzola motorizzata efficace su pavimenti e tappeti, Leggera 2.2Kg, 45 Minuti di Autonomia, Kit Animal Care incluso: 149 Euro (249,99 Euro)

, Aspirapolvere Senza Fili, Spazzola motorizzata efficace su pavimenti e tappeti, Leggera 2.2Kg, 45 Minuti di Autonomia, Kit Animal Care incluso: 149 Euro (249,99 Euro) JASHEN V16 Aspirapolvere senza Fili Potente 350W 22Kpa, Scopa Elettrica Rotante, Batteria Removibile 40min, Motore Brushless, con Schermo, Luce, per Pavimenti/Parquet/Peli Animali, Violetto: 149,99 Euro (199,99 Euro)

Aspirapolvere senza Fili Potente 350W 22Kpa, Scopa Elettrica Rotante, Batteria Removibile 40min, Motore Brushless, con Schermo, Luce, per Pavimenti/Parquet/Peli Animali, Violetto: 149,99 Euro (199,99 Euro) Ariete 2718 Xclean Robot Aspirapolvere , Partenza Ritardata, Filtro HEPA, Autonomia 1.5 h, 65 dB, diametro: 30 cm, Capacità 300 ml, 25W, Nero: 129 Euro (160 Euro)

, Partenza Ritardata, Filtro HEPA, Autonomia 1.5 h, 65 dB, diametro: 30 cm, Capacità 300 ml, 25W, Nero: 129 Euro (160 Euro) iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento: 249,90 Euro (324,90 euro)

Su alcuni dei prodotti in questione viene anche offerta la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon.