Amazon Black Friday, AVM FRITZ!Box 7590 e FRITZ!Box 7530 in offerta

Il Black Friday di Amazon è entrato nel vivo già da oggi 26 novembre 2020 e ci sono parecchi sconti attivi in ambito tecnologico. Tra questi segnaliamo delle buone offerte legate a due prodotti di AVM: FRITZ!Box 7590 e FRITZ!Box 7530.

Infatti, il primo modem router viene proposto a un prezzo di 185 euro su Amazon Italia nella sua versione International. Si tratta di un prodotto che in genere costerebbe 269,99 euro. Difficilmente in passato è sceso a questo costo, come confermato anche da tool esterni di comparazione dei prezzi. Potrebbe dunque trattarsi di un'ottima occasione per chi sta cercando un modem router. Tra l'altro, lo abbiamo raccontato nel dettaglio su queste pagine giusto ieri 25 novembre 2020, come potete leggere nella nostra recensione di FRITZ!Box 7590.

Per chi vuole invece spendere un po' meno e ha esigenze meno elevate, segnaliamo l'offerta relativa a FRITZ!Box 7530, sempre nella sua variante International. In questo caso il prezzo è pari a 98,90 euro su Amazon Italia, 51,09 euro in meno rispetto ai precedenti 149,99 euro. Insomma, le offerte non mancano in termini di modem router.

Per il resto, se siete interessati a realizzare una rete mesh, in realtà c'è un terzo prodotto in offerta. Più precisamente, è in sconto anche AVM FRITZ!Repeater 2400, che viene proposto a 69,99 euro (in genere costerebbe 89,99 euro).