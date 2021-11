Amazon Black Friday: Chromebook e laptop ASUS scendono al prezzo più basso di sempre

Oltre al notebook Acer con RTX 3050 in sconto, su Amazon potrete trovare anche altri computer portatili a prezzi competitivi. Parliamo in particolare di Chromebook e laptop ASUS in offerta, con alcuni modelli proposti al prezzo più basso di sempre per il Black Friday 2021. Di quali si tratta?

Sconti Amazon su Chromebook e laptop ASUS

ASUS Chromebook CX1100CNA-GJ0036 , Notebook con Monitor 11,6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, RAM 4GB, 32GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Argento: 189 Euro

, Notebook con Monitor 11,6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, RAM 4GB, 32GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Argento: 189 Euro ASUS Chromebook C423NA#B094K29873 , Notebook con Monitor 14" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, 4GB LPDDR4, 64GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Argento: 239 Euro

, Notebook con Monitor 14" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, 4GB LPDDR4, 64GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Argento: 239 Euro Asus Laptop A416JA#B08BR8JQRD , Notebook con Monitor 14" HD Anti-Glare, Intel Core i3-1005G1, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Argento: 439 Euro

, Notebook con Monitor 14" HD Anti-Glare, Intel Core i3-1005G1, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Argento: 439 Euro ASUS Laptop F515JA#B097PZYDJJ , Notebook con Monitor 15,6" HD Anti-Glare, Intel Core i3-1005G1, RAM 8GB DDR4, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Argento: 449 Euro

, Notebook con Monitor 15,6" HD Anti-Glare, Intel Core i3-1005G1, RAM 8GB DDR4, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Argento: 449 Euro ASUS VivoBook 15 K513EP#B097Q4KWTH, Notebook alluminio 1,8kg, Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma Gen i7-1165G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce MX330 2GB, Windows 10 Home, Argento: 799 Euro

K513EP#B097Q4KWTH, Notebook alluminio 1,8kg, Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma Gen i7-1165G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce MX330 2GB, Windows 10 Home, Argento: 799 Euro ASUS Zenbook 13 UX325EA#B08CXTCJXN, Notebook in alluminio 13,3" OLED FHD Glossy, Intel Core 11ma generazione i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Grigio scuro: 799 Euro

UX325EA#B08CXTCJXN, Notebook in alluminio 13,3" OLED FHD Glossy, Intel Core 11ma generazione i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Grigio scuro: 799 Euro ASUS Zenbook 14 UX425EA#B094JZSP3R, Notebook in alluminio 14" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma generazione i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Grigio scuro: 799 Euro

Quali sono i prodotti venduti al prezzo più basso di sempre? Si parla del Chromebook da 14 pollici, del Laptop da 15,6 pollici, di ASUS VivoBook 15 e dell’ASUS Zenbook 14. Il resto dei computer risulta comunque proposto a un prezzo interessante, vicino al loro rispettivo minimo storico.

Notiamo dunque che sarà Amazon a occuparsi di vendita e spedizione, garantendo la consegna gratuita in un giorno agli utenti Prime e il metodo di pagamento a rate Tasso Zero. Le offerte citate, ricordiamo, si concluderanno tra 6 giorni, ovvero il 29 novembre 2021.

Sempre su Amazon troverete anche decoder DVB-T2 a prezzi stracciati.